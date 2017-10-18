Полиция возбудила уголовное дело после угроз в адрес журналистки Znak.com из-за «Матильды»

Полиция возбудила уголовное дело после жалобы журналистки интернет-издания Znak.com Екатерины Винокуровой в связи с угрозами в социальной сети из-за фильма «Матильда». Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, сообщают РИА Новости.

«По результатам проведения дополнительной проверки <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — сказала Волк.

Ранее Союз журналистов России заявил о намерении обратиться в Генпрокуратуру из-за отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению Винокуровой. В постановлении об отказе в возбуждении дела говорится, что угрозы, поступавшие в адрес Винокуровой, «носят виртуальный характер и не могут быть восприняты реально».

Напомним, что Винокурова начала получать угрозы после выхода статей о фильме Алексея Учителя «Матильда», «бессмысленном и беспощадном бунте» Натальи Поклонской и радикальных «православных».

«Я выкладывала смешные выдержки из этих писем в фейсбук, пока мне ночью не написал человек под ником Кертис Дэвис: „Если фильм выйдет, получишь отверткой в бок в Измайловском районе“», — рассказала Винокурова.

Затем журналистка подала заявления в полицию об угрозе жизни (статья 119 УК) и воспрепятствовании журналистской деятельности (статья 144 УК).