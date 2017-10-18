Минобрнауки не смогло предоставить диссертационное дело Мединского

Член президиума Высшей аттестационной комиссии, научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко рассказал, что ему не удалось получить в Минобрнауки диссертационное дело министра культуры Владимира Мединского, сообщает «Дождь».

«Когда стало известно, что у Владимира Ростиславовича [Мединского] проблемы с оппонентами, я решил посмотреть, что же сказано в его диссертационном деле. Мне сначала стали говорить, что оно находится в загородном хранилище, а когда я сказал, что работаю в Государственном архиве и знаю, что у министерства образования никакого загородного хранилища нет, заявили, что должны посоветоваться с начальством», — рассказал Мироненко.

По его словам, после этого разговора сотрудник аппарата президиума Дмитрий Быстров отключил телефон.

Информацию о том, что документы не выдают, также подтвердили в сетевом сообществе «Диссернет».

«Есть люди, которые требовали посмотреть диссертационное дело, — и они имеют на это право — и им было сказано: „Извините, нет, вот только что было, куда-то делось“», – сказал сооснователь «Диссернета» Сергей Пархоменко.

Ранее стало известно, что нескольких членов ВАК вывели из состава комиссии по распоряжению правительства России от 16 октября.

В начале октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского ученой степени, признав его работу «ненаучной». Сам министр пообещал прокомментировать ситуацию после заседания президиума, которое состоится 20 октября.