ABC рассказал о работе «фабрики троллей» с активистами США

«Агентство интернет-исследований», также известное как «фабрика троллей», привлекало гражданских активистов США для разжигания расовых и политических конфликтов. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники в Конгрессе.

В частности, агентство использовало две онлайн-группы BlackMattersUS и BlackFist, чтобы связаться с «недовольными американцами» и «поощрить активистов к организации акций, занятиями самообороной и созданию музыкальных клипов». Отмечается, что «в ряде случаев им даже предоставляли финансирование».

Телеканалу не удалось связаться с представителями BlackMattersUS и BlackFist.

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Однако музыкант Ронни Хьюстон из Сент-Луиса подтвердил ABC, что в марте 2016 года к нему обратился член BlackMattersUS и предложил записать музыкальный клип о «социальных проблемах» и проявлениях жестокости со стороны полиции в отношении афроамериканцев.

Активист Нолан Хэк из Лос-Анджелеса рассказал, что в прошлом году в BlackMattersUS его попросили помочь организовать митинги в защиту гражданских прав. За содействие ему пообещали возместить часть его командировочных расходов. Тогда активисту «не приходила в голову» мысль о возможной связи организации с Россией.

По данным ABC, деятельность российского агентства не прекратилась после завершения президентских выборов в США.

Ранее РБК сообщило, что «фабрика троллей» потратила на обеспечение работы в США около 2,3 млн долларов, при этом большая часть денег (около 2 млн) ушла на зарплаты 90 сотрудникам. По данным РБК, в общей сложности «американский» отдел вел не менее 118 сообществ и аккаунтов в Facebook, Instagram и Twitter.

Агентству также удалось организовать около 40 оффлайновых мероприятий в городах США, а помощь в проведении акций оказывали порядка 100 местных активистов. По словам собеседника издания, активисты не знали «с кем имеют дело».

Напомним, что в середине октября бывший сотрудник «Агентства интернет-исследований» из Санкт-Петербурга подробно рассказал о работе компании и ее влиянии на мнения за рубежом телеканалу «Дождь».

До этого CNN обвинил Россию в попытках посеять ненависть в США не только через Facebook и Twitter, но также через YouTube, Tumblr и даже через популярную игру Pokemon Go.

Впервые об «Агентстве интернет-исследований» написала «Новая газета». Компания нанимала людей для распространения постов и комментариев в соцсетях и СМИ, формируя определенное общественное мнение. «Фабрику троллей» связывают со структурами Евгения Пригожина, известного как «повар Путина».