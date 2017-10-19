Полиция задержала открывшего стельбу в Мэриленде

Полиция задержала Ради Лабиба Принса, подозреваемого в стрельбе у бизнес-парка Emmorton в американском штате Мэриленд. Об этом говорится в сообщении полиции округа.

Prince was apprehended a short time ago in Delaware by ATF and allied law enforcement agencies. pic.twitter.com/XSo1OGZMZM — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) October 18, 2017

По данным Associated Press, 37-летний мужчина был задержан в штате Делавэр спустя десять часов погони. Отмечается, что после стрельбы в бизнес-парке Принс поехал в Уилмингтон, штат Делавэр, и убил там своего знакомого.

Двое пострадавших из-за стрельбы в Emmorton находятся в больнице в критическом состоянии.

Мотивы стрелявшего пока остаются неизвестными.

Ранее полиция сообщила о троих погибших и двоих раненых в результате стрельбы в бизнес-парке. Все они были сотрудниками компании Advanced Granite Solutions. Нападавший также связан с этой компанией.

Напомним, что 1 октября в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки. В результате происшествия 59 человек, включая Пэддока, погибли, еще 527 были ранены.

Полиции не удалось выявить мотивы стрелка.