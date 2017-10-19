Суд признал экс-губернатора Новосибирской области виновным в превышении полномочий

Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего губернатора Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Интерфакс.

«Суд посчитал вину Юрченко установленной, он совершил умышленное преступление», — сказала судья.

Обвинение считает доказанной вину Юрченко, поскольку тот совершил действия, выходящие за пределы его должностных полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и свобод граждан и организаций.

Юрченко настаивал на своей невиновности и назвал дело в отношении себя сфальсифицированным.

Отмечается, что обвинение снизило сумму причиненного ОАО «Газтранском» ущерба при продаже земельного участка в центре Новосибирска с 17,7 млн рублей до 14 млн рублей.

Ранее прокуратура потребовала для бывшего главы региона четыре года лишения свободы.

Напомним, Василий Юрченко был снят с должности губернатора в 2014 году в связи «с утратой доверия» президента.

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора было возбуждено в 2014 году по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Юрченко воспользовался своей должностью и отменил аукцион по приобретению земельного участка в центре Новосибирске, а затем продал его фирме ООО «Тактика» по заниженной цене, которая составила 20 млн рублей.

Еще одно дело о превышении должностных полномочий экс-губернатором в связи с переводом земельного участка, находившегося в собственности государства, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения было прекращено за отсутствием состава преступления.