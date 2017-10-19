В Госдуме решили ужесточить наказания за телефонный терроризм

Группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия») планирует внести на рассмотрение поправки, ужесточающие наказание для телефонных террористов. Об этом сообщает РБК.

«Эта мера необходима. От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян, понесли убытки предприятия, и очевидно, что эти звонки — никакая не детская шалость, а преступление, которое должно соответствующим образом наказываться», — сказал Пискарев.

Депутаты предлагают дополнить статью новыми частями, в частности о наказании за преступление, совершенное организованной группой лиц.

«Санкция за подобные деяния для группы телефонных террористов может составить от пяти до десяти лет лишения свободы», — уточнил источник издания.

Согласно действующему законодательству, «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» карается штрафом до 200 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что с 10 сентября в России началась волна звонков о минировании зданий. По данным РИА Новости, за месяц неизвестные «заминировали» 2 460 объектов в 170 городах. Всего было эвакуировано более 1 млн человек.