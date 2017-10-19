В Совете Федерации заявили о необходимости ответных мер на «закон Магнитского» в Канаде

Россия должна применить ответные меры к Канаде по «закону Магнитского», аналогичные тем, что были приняты по отношению к США. Об этом заявил замглавы международного комитета Совета Федерации, председатель комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, сообщают РИА Новости.

«Россия не может не замечать таких враждебных выпадов», — подчеркнул Климов.

Он также назвал «закон Магнитского» первой «массированной санкционной атакой на Россию со стороны США». По его словам, эта стратегия необходима для сдерживания России.

Накануне в Канаде вступил в силу «Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств». Он предусматривает заморозку активов и отмену виз для иностранных должностных лиц, которые причастны к нарушению прав человека. Поправки коснутся чиновников из России, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Мьянмы.

МИД России ранее выразили разочарование из-за решения Канады принять аналог «закона Магнитского» и обещали «зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию».

Напомним, что в США «закона Магнитского» был принят конгрессом в 2012 году. Тогда документ ввел персональные санкции, в частности, визовые ограничения на въезд в США, в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права.