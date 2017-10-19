Минздрав сообщил о планах запретить кальяны и вейпы в кафе

Минздрав России подготовил проект, в котором предлагает запретить курение кальянов и вейпов в кафе и ресторанах, а также ограничить курение в присутствии людей, возражающих против дыма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Концепция рассчитана на 2017–2022 годы и «дальнейшую перспективу».

Для «снижения привлекательности табачных изделий» Минздрав намерен сделать все пачки сигарет однотипными, установить стандартный цвет упаковки «без возможности размещения на ней товарных знаков, цветов товарных знаков и рекламы и информации, стимулирующей продажу и потребление табака, за исключением наименования табачной продукции и наименования вида табачного изделия, изображенных установленным цветом и шрифтом».

Помимо этого министерство планирует «непрерывно» и «поэтапно» повышать ставки акцизов на табачные изделия. Сейчас, уверены в Минздраве, минимальная ставка акциза на пачку сигарет «препятствует дальнейшему сокращению количества потребителей табачной продукции и связано с недостаточной реализацией потенциала ценовых и налоговых мер предыдущего этапа».

За счет реализации проекта Минздрав расчитывает снизить распространенность потребления табака среди населения до 25% к 2022 году. В 2016 году этот показатель остановился на уровне 30,9%.

В феврале Мосгордума одобрила ограничение на курение вейпов и кальянов. Закон запрещает курение на пляжах, детских площадках, в общепитах, офисах, гостиницах, железнодорожных платформах и других общественных местах, а также ограничивает продажу «устройств, имитирующих курение табака», и расходников несовершеннолетним.

В марте в Госдуму внесли законопроект об ограничении использования вейпов и кальянов, а также о запрете их продажи несовершеннолетним с 1 июня.