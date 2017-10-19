Яровая предложила пожизненно сажать за преступления сексуального характера в отношении детей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила сажать пожизненно тех, кто совершил преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет, сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем по преступлениям, которые совершены в отношении детей в малолетнем возрасте, приостановления срока давности для того, чтобы лицу было обеспечена неотвратимость ответственности наказания», — цитирует РИА Новости Яровую.

По информации агентств, вице-спикер также предложила лишать свободы на 15 лет людей, работавших с детьми и совершивших «развратные действия» с ними. Более того, Яровая настаивает на уголовной ответственности для тех, кто не сообщил о сексуальных преступлениях в отношении детей.

«Необходимо понимать, что это наиболее латентные преступления, дети очень замкнуты и не сообщают информацию о насилии», — сказала член парламента. По ее мнению, необходимо дать возможность совершеннолетним, которые в детстве не рассказали о сексуальных домогательствах, привлекать к уголовной ответственности виновных.

Для этого необходимо приостановить сроки давности по преступлениям, которые совершены в отношении «малолетних до достижения ими совершеннолетия».

Кроме того, вице-спикер настаивает, что необходимо установить отдельную ответственность за «понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет».

Среди отягчающих обстоятельств член парламента назвала распространение порнографических материалов в интернете среди детей, а также факт совместного проживания обвиняемого в педофилии с пострадавшим ребенком.

Яровая также напомнила, что за первое полугодие 2017 года в России возбудили семь тысяч уголовных дел «по факту половых посягательств против несовершеннолетних», а жертвами таких преступлений стали пять тысяч детей.

Максим Прошкин