Правительство Испании анонсировало лишение Каталонии автономии

Правительство Испании объявило о заседании 21 октября, на котором будет рассмотрен вопрос лишения Каталонии автономии для восстановления конституционного порядка страны. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Как отмечает издание, такое заявление было опубликовано после того, как власти Каталонии по истечении очередного ультиматума отказались однозначно ответить о том, объявили ли они формально о независимости от Испании или нет.

В заявлении говорится, что Мадрид намерен задействовать 155-ю статью Конституции для восстановления порядка. Эта статья позволяет приостановить полномочия местного руководства и ввести внешнее управление в регионе.

В свою очередь, глава Каталонии Карлес Пучдемон в ответ на такое решение испанских властей заявил, что если статья будет задействована, то регион однозначно объявит о независимости.

Читайте также Европа запрещает сепаратизм. Легко ли в нынешнем мире провозгласить государственную независимость

Напомним, 11 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости региона от Испании, однако в действие документ пока не вступал.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от каталонских властей объяснить, объявили они в итоге о независимости региона или нет, чтобы Мадрид мог планировать дальнейшие действия.

Ранее, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости. Власти Испании пытались его сорвать, на некоторых участках полиция применяла резиновые пули. По данным властей Каталонии, пострадали не менее 800 человек.

Несмотря на сопротивления властей страны, референдум все-таки состоялся. За отделение региона от Испании проголосовали 90% его участников. Конституционный суд страны объявил референдум незаконным.