Верховный суд разрешил засекречивать сведения о владельцах недвижимости

Судебная коллегия Верховного суда по административным делам фактически разрешила Росреестру засекречивать данные о владельцах недвижимости. Такое решение суд принял, рассмотрев кассационную жалобу оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщают «Ведомости».

Речь идет о жалобе Навального на отказ Таганского суда Москвы признать незаконными действия Росреестра, засекретившего сведения о владельцах объектов элитной недвижимости. Первоначально владельцами этой недвижимости были указаны сыновья Генпрокурора России Юрия Чайки, но после публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) выписок из Росреестра, в которых фигурируют объекты, Росреестр стал указывать в качестве правообладателей бессмысленные аббревиатуры.

Столичный суд не увидел в этом ничего противозаконного. А Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Навального на это решение, объяснив это тем, что «нормы федерального законодательства не предоставляют право третьим лицам на получение персональных данных иных лиц без их согласия».

Ранее, в октябре 2015 года, Россреестр также удалил из своей базы информацию о том, что дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения Шойгу была владелицей участков и особняка в Барвихе. Это произошло после того, как ФБК опубликовал фотографии дома на Рублево-Успенском шоссе, который предположительно принадлежал сестре супруги министра обороны.

При этом отмечалось, что земля под домом стоимостью 9 млн долларов, согласно документам, принадлежала Ксении Сергеевне Шойгу. Представитель дочери министра тогда заявил, что Шойгу не приобретала земельные участки, а информация об этом не соответствует действительности.