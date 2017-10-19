У противников строительства Томинского ГОКа в Челябинске прошли обыски

Утром 19 октября к активистам движения «Стоп ГОК» Василию Московцу и Сергею Белогорохову пришли с обысками по делу о поджоге на территории строящегося Томинского горно-обогатительного комбината.

У противников строительства изъяли технику — мобильные телефоны, ноутбуки, а также документы, имеющие отношение к движению. По словам адвоката Андрея Лепехина, обыск у Василия Московца проходил в офисе и дома, куда прибыли не только полицейские и сотрудники Центра «Э», но и бойцы ОМОН.

Отметим, Василий Московец и Сергей Белогорохов проходят по делу в статусе свидетелей, но следствие сочло, что по месту работы и жительства активистов могут быть найдены «доказательства, имеющие значение для дела».

Активист движения Гамиль Асатуллин был задержан в ночь на 11 сентября. Следствие подозревает, что мужчина перебрался через забор и поджег бревна на стройплощадке в знак протеста против строительства. Мужчина находится под арестом до 15 ноября по обвинению в хулиганстве.

По словам Лепехина, с Асатуллиным «работали» силовики, которые заставили его дать показания на Василия Московца, которого мужчина назвал организатором поджога. Позже Асатуллин от своих слов отказался. В октябре Znak.com со ссылкой на источники сообщил, что Московца могут предъявить обвинение в подстрекательстве к хулиганству (статья 33 часть 2 статьи 213 УК РФ).