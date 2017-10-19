Родственники жертв авиакатастрофы над Синаем подали к страховщикам иск на 1,4 млрд евро

Семьи погибших при крушении самолета А321 «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в октябре 2015 года, подали в Замоскворецкий суд Москвы коллективный иск к страховым компаниям на общую сумму один миллиард 383 миллиона евро. Об этом Интерфаксу рассказал адвокат истцов Анатолий Кучерена.

По словам защитника, среди ответчиков в иске указаны страховые компании — «Ингосстрах», «Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти», а также туристическая компания «Brisco», российская авиакомпания «Когалымавиа» (бренд Metrojet), а также компания «ЭирКап».

Иск подан от 149 потерпевших, которые так и не получили причитающуюся им компенсацию, добавил адвокат.

Напомним, 31 октября 2015 года самолет А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту.

Правоохранители выяснили, что на борту самолета произошел взрыв. Российские власти признали авиакатастрофу терактом. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».