КНДР пригрозила США «невероятным» ударом

Пхеньян предупредил США, что в ответ на военные учения Вашингтона и Сеула, может нанести «невероятный» и «неожиданный» удар. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

«Сейчас, когда враги утверждают, что учения станут демонстрацией реального удара по КНДР, они должны знать, что самые жесткие контрмеры в корейском стиле полностью готовы к тому, чтобы развеять цель как дым, одним единственным ударом», — говорится в сообщении.

Военно-морские учения США и Южной Кореи начались 16 октября в Японском и Желтом морях. В них принимает участие порядка 40 кораблей, в том числе американский атомный авианосец Ronald Reagan.

Ранее заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен на заседании комитета Генеральной Ассамблеи заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки и ядерная война может начаться в любой момент.

Напомним, в сентябре КНДР провела два запуска баллистических ракет. Все они были запущены в сторону Японии. Кроме этого, Северная Корея провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.

В ответ на эти действия Евросоюз, Совета Безопасности ООН и США ввели санкции в отношении КНДР, а президент России Владимир Путин подписал указ об ограничениях в области научно-технического сотрудничества с Северной Кореей.

Максим Прошкин