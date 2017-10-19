Всемирный банк заявил о выходе российской экономики из рецессии

Экономика России вышла из рецессии и вернулась к умеренным темпам роста в 2017 году. Это связано с макростабилизацей и установлением более высоких цен на нефть. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Специалисты Всемирного банка считают, что в 2017 и 2018 годах рост российской экономики составит 1,7%, в 2019 году — 1,8%. В докладе отмечается, что прогноз среднесрочного роста для России немного вырос, в частности, после восстановления спроса на внутреннем рынке, который оказался более быстрым, чем ожидалось. Также специалисты подчеркивают, что высокие цены на нефть и последующий высокий спрос на внутреннем рынке создали в России возможности трудоустройства для рабочих из соседних стран.

При этом для повышения долгосрочного роста экономики, по мнению экспертов Всемирного банка, России нужны структурные реформы. Среди экономических рисков для российской экономики, специалисты назвали низкие цены на нефть и негативные последствия санкций США и Евросоюза.

В докладе Всемирного банка также говорится, что из рецессии вышла экономика Белоруссии. Тем временем, в странах Центральной Европы и западной части Балканского полуострова продолжает фиксироваться устойчивый рост ВВП, отмечается в докладе.

Напомним, о выходе российской экономики из рецессии президент Владимир Путин заявил 21 сентября на встрече с представителями бизнеса. По словам главы государства, в первом квартале ВВП увеличился на 0,5%, а во втором квартале темпы роста экономики составили уже 2,5%. При этом инвестиции выросли на 6,3%. Путин тогда отметил, что это стало «максимальным значением со второго квартала 2012 года».

В конце августа министерство экономического развития представило обновленный прогноз макроэкономического развития России до 2020 года. Согласно этому прогнозу, ВВП страны по итогам текущего года может увеличиться до 2,1%.

Ранее в октябре 2016 года Минэкономразвития спрогнозировало преодоление российской экономикой стагнации в течение ближайших 20 лет. В этом прогнозе также говорилось о выходе России из рецессии в 2017 году и отмечалось, что следующие 20 лет экономика страны будет расти в среднем на 2% в год.

Это, как отмечали эксперты Минэкономразвития, примерно в 1,5 раза ниже среднемировых темпов.

В итоге за 20 лет увеличить ВВП, согласно этому прогнозу Минэкономразвития, получится только в 1,5 раза. Из-за этого Россия будет все сильнее сдвигаться к бедным странам, отмечали в министерстве.