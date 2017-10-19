В Самаре суд оштрафовал активистку за репосты статей BuzzFeed и Guardian об ЛГБТ

В минувшую среду мировой суд Кировского района Самары оштрафовал активистку регионального ЛГБТ-движения «Аверс» и волонтера международной организации «Молодежная коалиция за сексуальные и репродуктивные права» Евдокию Романову на 50 тыс. руб. за репосты публикаций материалов BuzzFeed и Guardian об ЛГБТ.

Девушку признали виновной в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением сети интернет» (по ч. 2 ст. 6.21 КоАП).

Романова рассказала «Новой газете», что судебное заседание продолжалось четыре с половиной часа и проходило в закрытом для прессы и зрителей режиме. «Официальная причина, указанная в документе: в целях “недопущения пропаганды ЛГБТ-отношений”. Но в беседе судья сказала, что заседание будет закрытым, потому что она не хочет, чтобы о нем писали СМИ», — сообщила активистка.

Романова намерена направить в Самарский областной суд апелляцию с требованием отмены постановления Мирового суда. Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей снять обвинения, выдвинутые против Романовой. Обращение опубликовано на сайте организации.

Напомним, в конце июля Романова рассказала «Новой» о вызове в полицию, где на нее составили протокол по статье о пропаганде гомосексуализма. Формальным поводом, как говорила активистка, стали репосты в фейсбуке, которые она сделала в 2015 и 2016 годах. Однако из материалов дела Романова узнала, что истинным поводом для вызова в полицию стали не репосты, а ее волонтерская работа в международной организации.

Статья 6.21 КоАП появилась в 2012 году по инициативе Виталия Милонова, который на тот момент был депутатом петербургского заксобрания, позже он стал членом федерального парламента. ЕСПЧ признал российский закон дискриминационным и присудил по 50 тыс. евро троим заявителям. Россия обжаловала это решение.

В четверг, 19 октября, начальник отделения по борьбе с педофилией Управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР МВД России Сергей Алабин на заседании рабочей группы в Госдуме заявил, что за гей-пропаганду следует вместо административной ответственности ввести уголовную.