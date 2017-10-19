Facebook запустил вторую ленту новостей для пользователей

Социальная сеть Facebook запустила для пользователей вторую ленту новостей — Explore feed. На русском языке она называется лента «Интересно». Об этом сообщает ресурс TechCrunch.

Эта лента, как заявляют специалисты Facebook, будет подстраиваться под предпочтения пользователя, на ней будут появлятся видео и фото. Как отмечает TechCrunch, социальная сеть будет подбирать контент для новой ленты на основании того, какие новости пользователь или его друзья отметили лайком, и, возможно, на основе геолокации.

Предполагается, что это нововведение позволит Facebook увеличить время пребывания пользователей на сайте и в приложении социальной сети, что, в свою очередь, должно увеличить объем рекламы, размещаемой в Facebook.

Отметим, что подобные альтернативные ленты рекомендаций есть в мобильном приложении соцсети «ВКонтакте», а также в приложении Instagram.