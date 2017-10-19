На Украине запустили процедуру отмены депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины большинством голосов направила в Конституционный суд сразу два законопроекта об ограничении депутатской неприкосновенности. За проект закона, внесенный в парламент президентом страны Петром Порошенко, проголосовали 336 народных избранников, за аналогичный депутатский законопроект — 328. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Как отмечает телеканал, теперь эти законопроекты рассмотрит Конституционный суд Украины, поскольку они предполагают изменения в конституции страны, в частности, изменения статьи 80 основного закона государства, согласно которой «народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность». По этой статье депутаты не могут быть без согласия Верховной рады задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности.

При этом согласно президентскому законопроекту, народные депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Напомним, 17 октября у здания Верховной рады Украины начался митинг. Протестующие потребовали парламент принять законы о снятии депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и изменить выборное законодательство.

В этот же день президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, ограничивающий неприкосновенность депутатов. При этом о необходимости отмены депутатской неприкосновенности Порошенко говорил еще в сентябре. По его словам, соответствующие изменения нужно ввести через три года, когда будет избран новый состав парламента.