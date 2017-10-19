СМИ сообщили о повышенном спросе на автореферат Мединского в РГБ

За последние сутки шесть человек оформили заявки на получение автореферата диссертации министра культуры Владимира Мединского в Российской государственной библиотеке (РГБ). Об этом сообщает Интерфакс.

«В справочном отделе РГБ корреспонденту “Интерфакса” в четверг сообщили, что автореферат диссертации министра культуры пользуется повышенным спросом у читателей», — пишет агентство.

Как известно «Новой газете», одним из людей, оформивших заявку на получение автореферата, является жительница Москвы Елена Иваницкая. Она пришла в РГБ, чтобы получить заверенную копию документа. Однако ей этого сделать не удалось: ученый секретарь отказалась заверить копию документа.

«Она спросила: “А вам зачем?” После долгих переговоров пошли к директору. После чего вышло решение: заверенную копию выдавать только по запросу организации! Было еще такое объяснение: “Копии мы делаем для учебных и научных целей, а не для каких-то иных”», — рассказала «Новой» Иваницкая.

Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин также был в РГБ. Специально для «Новой» он сфотографировал экземпляр автореферата диссертации Мединского. На второй странице, как ранее и сообщала «Новая», указаны оппоненты Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов.

Экземпляр автореферата диссертации Мединского в РГБ / Фото: Андрей Заякин / «Новая газета»

Эту информацию подтверждает и Интерфакс: «Корреспонденту агентства удалось ознакомиться с экземпляром автореферата министра из фондов РГБ, подписанным ученым секретарем диссовета и имеющим печать библиотеки. Там на второй странице указаны три оппонента: доктора исторических наук, профессоры Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов».

Напомним, ранее двое из указанных в автореферате как оппоненты — Борисов и Лавров — заявили «Новой», что не были оппонентами у Мединского. Гасанова нет в живых.

Накануне в РГБ заявили, что доступ к обязательному экземпляру диссертации Мединского открыт для всех читателей библиотеки.

Также член президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко рассказал, что ему не удалось получить в Минобрнауки диссертационное дело Мединского.

18 октября прошла пресс-конференция, посвященная диссертации министра. На ней стало известно, что в Рособрнадзор и ряд библиотек был отослан неверный вариант автореферата диссертации Мединского. По мнению Заякина, это «делает защиту недействительной».

Представители Мединского с 17 октября 2017 года заявляют, что защита диссертации в 2011 году проходила с оппонентами Владимиром Семиным, Владимиром Тымчиком и Анатолием Королевым. По их словам, автореферат, где указаны другие фамилии, является «черновиком», который попал на сайты ВАК и Российского государственного социального университета (РГСУ) по «технической ошибке секретаря».