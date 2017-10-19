Путин подписал указ о снижении зарплаты президента России в 2018 году

Президент России Владимир Путин продлил действие указа о снижении зарплаты госслужащим на 10% на 2018 год. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Под действие указа попадает сам президент, премьер-министр, главы Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, а также служащие Счетной палаты, следует из документа.

Согласно декларации о доходах президента, в 2016 году Путин заработал 8,86 млн рублей, что на 33 тысячи рублей меньше, чем в 2015 году. Главе государства также принадлежат два автомобиля ГАЗ М21, «Нива», прицеп «Скиф», квартира, земельный участок и гаражное место.

Напомним, указ о сокращении зарплат госслужащих на 10% глава государства впервые подписал в 2015 году. После этого Путин продлевал его действие два раза подряд. В свою очередь, Минтруд подготовил проект об увеличении заработной платы госслужащим на 4% с 1 января 2018 года.

Максим Прошкин