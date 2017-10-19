Суд арестовал фигурантку дела против замглавы ФСИН Коршунова
Басманный суд Москвы арестовал до четвертого декабря 2017 года замначальника финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Светлану Алексееву. Ее обвиняют в пособничестве заместителю главы ФСИН Олегу Коршунову, который обвиняется в растрате 160 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс из зала суда.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.
Напомним, о задержании Алексеевой по делу о растрате 160 миллионов рублей накануне сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Главным обвиняемым по этому делу проходит замдиректора ФСИН Олег Коршунов.
По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов заключил два госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам, в результате чего нанес ущерб на общую сумму более 160 млн рублей.
В свою очередь, собеседники «Новой газеты» заявляют, что задержание Коршунова связано со скандалом вокруг изолятора «Кресты -2».
14 сентября Басманный суд Москвы арестовал Коршунова на два месяца. Отметим также, что во время проверок управлений ФСИН, которые курировал Коршунов, из ведомства уволили заместителя начальника финансово-экономического управления (ФЭУ) ФСИН, а также начальника управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта (УКСНЭР) ФСИН.
Кроме того, в ходе проверок десять сотрудников ФЭУ ФСИН России и три сотрудника УКСНЭР ФСИН России привлекли к дисциплинарной ответственности.