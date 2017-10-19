В Новосибирске стартовала кампания по спасению дома Янки Дягилевой

В Новосибирске началась кампания против сноса дома, где жила одна из ключевых фигур российской рок-сцены Янка Дягилева. Ее запустили местный гид Андрей Поздняков и писатель из Владивостока Василий Авченко, сообщает «Медуза».

Одноэтажный деревянный дом (№61 на Ядринцевской улице в центре города) находится в крайне плохом состоянии, отмечает издание. Он давно числится в списке ветхого и аварийного жилья.

Власти собирались снести дом в течение 2013–2014 годов, однако после серии публикаций в СМИ изменили свое решение. Вскоре на доме появилась мемориальная доска.

После смерти Дягилевой и до сих пор к дому водят экскурсии, он является местом паломничества фанатов. В нем выступали лидер «Гражданской обороны» Егор Летов и поэт Александр Башлачев, с которыми дружила Дягилева.

Активисты надеются не только сохранить этот дом, но и добиться, что ему присвоили статус памятника. Тогда они смогут превратить его в музей. Кампания стартовала в фейсбуке, одновременно была создана петиция на Change.org.

Новосибирские власти обещают «разобраться», при этом мэр города Анатолий Локоть признался, что впервые слышит имя Янки Дягилевой. В генеральном плане развития города на месте дома — деловой центр.

9 мая 1991-го 24-летняя Янка Дягилева ушла со своей дачи под Новосибирском и не вернулась. Ее тело нашли 17 мая в реке Иня. Причины смерти неизвестны.