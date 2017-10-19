Путин: поддержка Европой сепаратизма в ряде стран привела к ситуации с Каталонией

Президент России Владимир Путин назвал примером «двойных стандартов» разное отношение Европы к независимости Косово, Каталонии и Крыма.

По мнению президента, страны ЕС «сами спровоцировали» рост сепаратистских настроений в Европе тем, что поддержали отделение Косово.

«В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств. В этой связи не могу не отметить: раньше надо было думать об этом. В свое время фактически приветствовали распад целого ряда государств в Европе, не скрывая радости по этому поводу. Зачем же нужно было так бездумно, исходя из конъюнктуры и желания угодить «старшему брату» из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово?» — спросил Путин, отметив, что присоединение Крыма к России тоже «почему-то не понравилось» Евросоюзу.

Глава государства добавил, что вопрос о независимости Каталонии — это внутренне дело Испании, однако эту ситуацию нужно урегулировать в соответствии с принципами демократии.

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Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Власти Испании пытались его сорвать, на некоторых участках полиция применяла резиновые пули. По данным властей Каталонии, пострадали не менее 800 человек. Несмотря на сопротивления властей страны, референдум все-таки состоялся. За отделение региона от Испании проголосовали 90% его участников. Конституционный суд страны объявил референдум незаконным.

11 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости региона от Испании, однако в действие документ пока не вступал.

В ответ правительство Испании объявило, что в ближайшее время рассмотрит вопрос лишения Каталонии автономии для восстановления конституционного порядка страны.