РБК: Карелия признала нехватку средств для выполнения «майских указов» Путина

Власти Карелии признали, что в бюджете республики не хватает средств на повышение зарплат бюджетникам по майским указам президента, и попросили помощи у Минфина, сообщает РБК.

«Потребность средств бюджета Республики Карелия на 2017 год составляет 783 млн рублей», — заявили изданию в карельском Минфине.

В регионально министерстве поясняют, что на оплату труда медработникам не хватает 97,4 млн рублей. О нехватке денег на повышение зарплат учителям в регионе говорила замминистра образования Карелии Татьяна Васильева, по ее словам, дефицит составляет 215 млн рублей.

В карельском Минфине объяснили такую «несбалансированность бюджета», она связана с «выпадающими доходами по налогу на прибыль организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков».

Согласно поправкам в региональный бюджет, собственный доход Карелии в 2017 году запланирован в размере 22,4 млрд рублей, а госдолг на 1 октября составляет 22,7 млрд рублей.

Правительство Карелии обратилось к федеральному правительству и профильным федеральным органам власти за «дополнительной финансовой помощью», отмечает РБК.

Регион стал единственным, кто сообщил о нехватке средств для выполнения «майских указов» президента.

Максим Прошкин