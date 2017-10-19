Экс-глава Дагестана стал спецпредставителем президента по вопросам сотрудничества со странами Каспия

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова специальным представителем главы государства по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Действие документа вступает в силу со дня его подписания, то есть с 19 октября, поясняется в указе.

Ранее Абдулатипов объявил о своей отставке. По его словам, основной причиной такого решения стал возраст – в этом году ему исполняется 71 год.

Отвечая на вопрос о дальнейших планах, экс-губернатор сказал, что у него «очень большая палитра интересов». Он уточнил, что в большей степени будет заниматься научной и общественной деятельностью, а также вопросами просвещения и культуры.

Врио руководителя региона был назначен вице-спикер Госдумы, экс-руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев. Он также отправил в отставку правительство республики и администрацию главы Дагестана.

Напомним, президент также уволил главу Омской области Виктора Назарова, главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, главу Самарской области Николая Меркушкина, губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и губернатора Ивановской области Павла Конькова.