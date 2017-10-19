Путин не исключил победы женщины на следующих президентских выборах в России

Президент России Владимир Путин допустил, что победу на следующих президентских выборах в стране может одержать женщина.

«У нас все возможно»,— заявил Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, отвечая на вопрос, может ли женщина стать следующим главой государства. Трансляцию сессии вел телекана «Россия 24».

Говоря о миссии главы государства, Путин заявил, что следующий лидер должен сделать страну «гибкой и в высшей степени конкурентоспособной».

Напомним, что сам Путин до сих пор официально не заявлял о намерениях выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Вместе с тем, источники «Коммерсанта» в администрации президента сообщали, что глава государства объявит о намерении идти на новый срок в ноябре. «Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно», — говорили собеседники издания.

Накануне о намерении поучаствовать в президентской гонке заявила телеведущая Ксения Собчак. Журналистка идет на выборы под лозунгом «Собчак против всех». Она объяснила свое решение тем, что в президентских выборах из года в год участвуют одни и те же «лица», а графы «против всех» нет. «Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех», — заявила Собчак.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. О своем решении участвовать в президентской гонке также заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, оппозиционер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский и один из основателей движения «Наши» Борис Якименко.