Путин прокомментировал введение Канадой аналога «акта Магнитского»

Президент России Владимир Путин, комментируя сообщение о вступлении в силу аналога «акта Магнитского» в Канаде, заявил, что само это дело используется западными странами для раздувания истерии вокруг России.

«Это все какие-то неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые на самом деле в основе своей не являются такими, которые следует раздувать. В основе этой истории — противоправная деятельность группы лиц с господином [Уильямом] Браудером (главой Hermitage Capital, — ред.), который 10 лет жил в России в качестве туриста и занимался незаконной деятельностью — скупал акции российских компаний, уходил от налогов в США и России», — заявил Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Глава государства напомнил, что в России суд заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам лишения свободы в колонии, признав его виновным в уклонении от уплаты налогов. Отметим, что в отношении Браудера в России также расследуется дело о преднамеренном банкротстве.

Ранее в четверг в Канаде вступил в силу «закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств» — канадский аналог американского «акта Магнитского». Документ предусматривает заморозку активов и отмену виз для иностранных должностных лиц, причастных к нарушению прав человека. Поправки затронут в первую очередь чиновников из Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Мьянмы и России.

Пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин в начале октября заявил, что в случае принятия Канадой аналога «акта Магнитского», Россия намерена ответить «решительными и взаимными контрмерами».

Напомним, «акт Магнитского» был принят в конце 2012 года в отношении лиц, по мнению США, причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Документ ввел персональные санкции, в частности, визовые ограничения на въезд в США для лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права.

Андрей Дубровский