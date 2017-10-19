Власти Москвы решили потратить 1 млрд рублей на празднование Нового года

В бюджете столицы на проведение мероприятий, посвященных празднованию нового 2018 года, заложено 930 млн рублей, что на 30% меньше, чем в прошлом году. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, сообщает Интерфакс.

«Эти средства пойдут на дополнительное праздничное оформление, приобретение различных световых конструкций, на проведение театральных постановок и другие мероприятия», — уточнил Немерюк.

По его словам, город сэкономит за счет использования конструкций и различных арт-объектов, созданных при проведении городских праздников в предыдущее время.

К тому же, добавил чиновник, из-за роста туристического потока на каждый вложенный бюджетный рубль в городскую казну вернется пять рублей в виде налоговых поступлений.

Он также сообщил, что Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники. С 31 декабря по 2 января на улице «развернется театральное действие, различные инсталляции, запланирована анимационная программа».

В Москве с 22 декабря по 14 января 2018 года пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». Фестиваль будет проводиться на 69 площадках столицы. Празднования пройдут на Тверской улице между Триумфальной и Манежной площадями, а также на улице Охотный ряд и Театральном проезде до Лубянки.

В мэрии уточнили, что в прошлом году фестиваль посетили 12,2 млн человек. Это принесло 56,2 млрд рублей экономике города.