Приставы пообещали снять арест со счета попросившего у Путина гроб пенсионера

В Забайкальском крае судебные приставы пообещали вернуть половину денег и снять арест со счета пенсионера Анатолия Вертипрахова, который пожаловался на отсутствие средств и попросил президента России Владимира Путина купить ему гроб. Об этом сообщают РИА Новости.

В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов объяснили решение снять деньги Вертипрахова в счет долга за коммунальные платежи. По их словам, приставы не знали, что это была пенсия по старости.

«По данным УФССП, сам Вертипрахов устно сообщил об этом приставам спустя неделю», — отмечает агентство.

При этом служба намеревается еще раз взыскать с Вертипрахова половину пенсии в счет погашения долга.

В пресс-службе губернатора отметили, что не все слова пенсионера подтверждаются.

«Анатолий Николаевич Вертипрахов является злостным неплательщиком. Тем не менее ситуацию держу на контроле», — сказал глава администрации Оловяннинского района Андрей Антошкин.

Накануне в региональных СМИ появилась информация о 72-летнем пенсионере, который попросил Путина дать распоряжение губернатору, главе района и главе сельского поселения Яснинское вырыть ему могилу и купить гроб, поскольку после снятия денег ему не на что жить.

«На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник», — написал Вертипрахов.

Он добавил, что «жить в этой стране невозможно».

По его словам, раньше с него взыскивал по 50% от пенсии, но в октябре с карты удержали все деньги.

Согласно закону «Об исполнительном производстве», с должника могут снять не более 50% от зарплаты и других доходов.