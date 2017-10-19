ЦБ списал средства со счетов топ-менеджеров Бинбанка

Центральный банк России списал деньги со счетов 70 топ-менеджеров Бинбанка, включая его бенефециаров Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева, сообщает РБК. Процедура была проведена в рамках оздоровления банка.

При этом ЦБ не раскрыл общий объем списанных средств. Согласно закону о банкротстве списанию подлежат все деньги, находящиеся на счетах руководителей и контролирующих лиц, кроме их зарплаты и возмещений вреда жизни и здоровью, уточняет РБК.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в черный список ЦБ попадут более ста высокопоставленных сотрудников банка «ФК Открытие». Оказавшиеся в нем не смогут в течение пяти лет занимать высокие должности в банках и владеть в них долями 10% и более.

По данным издания, ЦБ также планирует внести в список топ-менеджеров Бинбанка.

Напомним, что в конце сентября сотрудники «Открытия» рассказали о списании средств со своих счетов. Это произошло после того, как регулятор объявил о санации банка.

Затем Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка и Рост банка.

Позднее в ЦБ заявили о планах присоединить Бинбанк к «Открытию».