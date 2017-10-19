Глава СК предложил отразить национальную идеологию в Конституции
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил отразить национальную идеологию России в Конституции, сообщается на сайте СК. Сейчас в документе указано, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
Выступая на конференции «Преступления против мира и безопасности человечества: современные формы терроризма и экстремизма», Бастрыкин отметил необходимость совершенствовать национальное законодательство в этой сфере.
По его словам, самая большая опасность — превращение терроризма в национальную идею. Он привел в пример гитлеровскую Германию и Османскую империю.
Бастрыкин предложил расширить перечень уголовных наказаний за террористическую деятельность в интернете.
«Предлагаю также ввести меры, позволяющие блокировать деятельность сайтов, пропагандирующих террористическую деятельность», — заявил глава СК.
Ранее Бастрыкин во время лекции в Московском университете имени Кутафина заявил, что допускает отмену моратория на смертную казнь по итогам референдума.