Глава СК предложил отразить национальную идеологию в Конституции

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил отразить национальную идеологию России в Конституции, сообщается на сайте СК. Сейчас в документе указано, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Выступая на конференции «Преступления против мира и безопасности человечества: современные формы терроризма и экстремизма», Бастрыкин отметил необходимость совершенствовать национальное законодательство в этой сфере.

По его словам, самая большая опасность — превращение терроризма в национальную идею. Он привел в пример гитлеровскую Германию и Османскую империю.

Бастрыкин предложил расширить перечень уголовных наказаний за террористическую деятельность в интернете.

«Предлагаю также ввести меры, позволяющие блокировать деятельность сайтов, пропагандирующих террористическую деятельность», — заявил глава СК.

Ранее Бастрыкин во время лекции в Московском университете имени Кутафина заявил, что допускает отмену моратория на смертную казнь по итогам референдума.