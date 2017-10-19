Правительство решило повысить штрафы в системе «Платон»

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предлагает повысить наказание за неуплату в системе «Платон» в четыре раза. Проект закона размещен в базе законодательной деятельности Госдумы.

Согласно законопроекту штраф может быть увеличен с 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Кроме того, появится возможность привлекать нарушителя к ответственности в течение полугода, а не двух месяцев.

В пояснительной записке законопроекта уточняется, что предлагаемое увеличение штрафа служит для стимулирования владельцев транспортных средств к соблюдению законодательства.

По мнению авторов законопроекта, сумма штрафа менее 20 тысяч рублей не будет давать должного результата.

Напомним, что «Платон» – система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам с грузовиков массой свыше 12 тонн. Она заработала в ноябре 2015 года. Это вызвало массовые забастовки дальнобойщиков. В результате первоначальный тариф 3,73 рублей за километр временно снизили до 1,53 рублей.

С апреля 2017 года тариф увеличили до 1,9 рублей за километр, что спровоцировало новые протесты.