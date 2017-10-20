RT просрочил период регистрации в качестве иноагента в США

Телеканал Russia Today не выполнил в установленное время предписание США зарегистрировать себя в качестве иностранного агента. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы Министерства юстиции страны. Телеканал должен был признать себя иноагентом до 17 октября.

Как уточнили эксперты реестра иностранных агентов (FARA), Минюст США может в ответ вынести повторное предупреждение или инициировать гражданское или уголовное разбирательство в отношении RT.

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При этом телеканал отмечает, что не планирует регистрироваться в реестре.

«Наша юридическая команда делает все, чтобы найти возможность не регистрироваться в FARA, и диалог продолжается. По их совету мы не обсуждаем дальнейшие детали в настоящее время», — говорится в заявлении RT.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал «зеркально и быстро» ответить на притеснения российских СМИ в США.

Напомним, что 11 сентября Минюст США потребовал от компании, которая обслуживает телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента в соответствии с законом «О регистрации иностранных агентов» (FARA).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «закон извращается и превращается в инструмент изничтожения телекомпании». Она добавила, что Россия готова дать «соответствующий ответ».

Глава телеканала Маргарита Симоньян допустила уход RT с американского рынка из-за давления властей США.

Затем Россия предупредила «Радио Свобода» и его проекты (канал «Настоящее время» и сайт «Idel.Реалии») о возможном ограничении работы из-за того, что их «деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента».