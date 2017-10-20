В «Пулково» начались массовые задержки рейсов из-за проблем с трапами

В аэропорту «Пулково» остался один водитель, имеющий право управлять самоходным пассажирским трапом, из-за чего массово задерживается вылет рейсов. Об этом сообщает «Фонтантка».

«На весь аэропорт остался один траповщик, который ездит от самолета к самолету», — пояснили сотрудники Пулково читателям издания, которые не смогли улететь в Краснодар вовремя из-за задержки рейсов.

Согласно онлайн-табло, вечером 19 октября самолеты вылетали, задерживаясь в среднем на 15 минут. Отклонения от расписания были в течение всего дня, однако массовые задержки начались после 18:00. С 18:00 до 22:00 только 16 из 39 рейсов были отправлены вовремя. На это время также было запланировано приземление 36 самолетов.

Оператор аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» признал, что обслуживание абсолютного большинства воздушных судов для посадки и высадки переведено на телескопические трапы.

Временный переход на телетрапы объясняется проверкой оборудования и переаттестацией персонала. По данным «Фонтанки», почти никто из действующих сотрудников не имеет категорию, необходимую для управления самоходными трапами.

Это выяснилось после того, как 28 сентября из-за обрушения трапа женщина с полуторогодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Затем девочка умерла в больнице.

Следственный комитет завел дела по статье о халатности (ч.2. ст.293 УК РФ) и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ). По делу были задержаны двое сотрудников аэропорта – врио главы Службы спецтранспорта Валентина Чернаенко и начальника участка механических работ.