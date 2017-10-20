«Ведомости» узнали о снижении числа обязательных для авиакомпаний самолетов

Российским авиакомпаниям для выполнения регулярных перевозок достаточно будет иметь в парке только три самолета, если они произведены в России. Соответствующие изменения в федеральные авиационные правила подготовил Минтранс. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на менеджеров двух российских авиакомпаний и близкого к Минтрансу источника.

Сейчас в парке должно находиться не менее 8 самолетов.

По словам собеседников газеты, изменения поддержат новую авиакомпанию «Азимут» и российское авиастроение.

«Логика изменений такова: региональных самолетов Embraer можно на рынке взять в лизинг сразу 20 шт., а российский авиапром не в состоянии быстро поставить восемь SSJ100 — нам надо стоять и терпеть убытки из-за того, что мы эксплуатируем российскую технику?» — считает председатель совета директоров аэропорта «Внуково» и совладелец «Азимута» Виталий Ванцев.

В августе Минтранс сообщил о планах разрешить авиакомпаниям иметь в парке минимум три российских самолета возрастом не более пяти лет.