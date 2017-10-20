Минобороны сообщило о признании США применения боевиками в Сирии химоружия

Госдеп США впервые признал применение боевиками запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусры» химоружия в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, сообщают РИА Новости.

Ранее, уточняет Конашенков, США обвиняли в применили химоружия в Хан-Шейхуне правительственные войска Сирии.

«Это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами „Джебхат ан-Нусры“ (запрещенная в России террористическая организация) „химического оружия“ в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях», — отметил Конашенков.

По словам Конашенкова, российские самолеты, в отличие от США и коалиции, стерших Ракку с лица земли, не наносят ударов по населенным пунктам Идлиба.

«Что касается также упоминаемой в тексте заявления якобы бомбардировки российской авиацией города Идлиб, то здесь Госдепартамент, мягко говоря, заблуждается, и американским гражданам бояться нечего», – говорится в заявлении Минобороны.

18 октября Госдеп разместил сообщение, в котором предупредил граждан страны об опасности поездок в Сирию, где «российские и/или сирийские силы продолжают совершать авиаудары в провинции Идлиб, которые в последнее время привели к десяткам жертв среди гражданского населения и гибели медицинского персонала».

В тексте указано, что «тактика ИГ (запрещенная в России террористическая организация – прим.) , «Хайят Тахрир аш-Шам» (афилированной с запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусры» – прим.) и других агрессивных экстремистских группировок включается в себя использование смертников, стрелкового и тяжелого вооружения, самодельных взрывных устройства, химического оружия, а также прибегает к похищению детей».