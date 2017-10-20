Правительство предложило внедрение институт «народного инспектора» ДПС

Правительство России предлагает разрешить выносить постановления об административных нарушениях правил дорожного движения без протокола в рамках внедрения института «народного инспектора». Законопроект размещен на сайте правительства.

Административное наказание может быть назначено без протокола «в случае фиксации [нарушений] гражданами, зарегистрированными на портале государственных услуг, с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения», уточняется в проекте.

Законопроект был подготовлен МВД России.

Аналог «народных инспекторов» существует в Москве с 2015 года. В городе работает приложение «Помощник Москвы», в которое граждане могут отправлять информацию о нарушениях на дороге. Оттуда ее перенаправляют в полицию.