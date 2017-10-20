Суд отказался удовлетворять иск автора «Новой газеты» Али Феруза к МВД

Басманный районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска автора «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова) к МВД России из-за отказа предоставить ему временное убежище в стране.

«Нарушен ряд норм, будем решать, как отправить его в третью страну», – заявила адвокат журналиста Ирина Бирюкова после заседания.

Феруз несколько лет безуспешно пытался получить статус беженца, но получал отказ от МВД. Согласно позиции ведомства, он не попадает под статус беженца, так как не находится на территории своего государства. По словам представителя МВД, журналист не доказал наличие реальной угрозы, и в 2015 году ему было отказано в предоставлении убежища.

Ранее в поддержку Феруза выступили деятели культуры, включая музыканта Андрея Макаревича, писателя Дмитрия Быкова и председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митю Алешковского.

1 августа полиция задержала автора «Новой газеты» Али Феруза рядом с редакцией. Его сопроводили в машину и отвезли в ОВД Басманного района для установления личности.

Затем Басманный суд Москвы постановил принудительно выдворить Феруза из России в Узбекистан за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране (по части 3.1 статьи 18.8 КоАП).

9 августа Мосгорсуд приостановил решение Басманного суда о выдворении Феруза из России в Узбекистан из-за решения ЕСПЧ о запрете перемещения журналиста до рассмотрения его жалобы в Европейском суде.

Согласно решению суда, Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев до окончательного решения ЕСПЧ.