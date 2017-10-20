Собчак решила идти на выборы без политической программы

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о планах стать кандидатом на выборах президента России в 2018 году, заявила, что у нее небольшие шансы на победу, и вообще нет ни партии, ни политической программы. По словам телеведущей, она надеется привлечь электорат, недовольный президентством Владимира Путина. Об этом Собчак рассказала в интервью газете The Guardian.

«У меня нет политического веса, и я не заслужила право запускать какую-либо политическую программу и вообще быть кандидатом», — приводит газета слова Собчак, иронично называя это самым равнодушным высказыванием для кандидата, открывающего свою предвыборную компанию.

Телеведущая считает, что ей остается действовать как громоотвод для всех, кто недоволен тем, как управляет страной Владимир Путин. По ее мнению, вместо того чтобы просто бойкотировать выборы, важно использовать возможности для выражения недовольства. Телеведущая отметила, что Путин не просил ее выдвигаться в президенты, а мнение о том, что ее кампания связана с Кремлем — это спекуляции, направленные на ее дискредитацию, уверена Собчак.

«Власти решили выразить ко мне расположение. Это очень хитроумная тактика. Они делают все, чтобы сделать вид, будто мы вместе», — заявила Собчак.

18 октября телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, причастна ли администрация президента к выдвижению Ксении Собчак, ответил: «Нет, это не так».