Президиум ВАК выступил против лишения Мединского ученой степени

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) посчитал несостоятельными претензии к докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского. Об этом «Новой газете» сообщил сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин.

За это проголосовали 14 человек, шесть высказались за лишение министра степени и еще четверо воздержались. Окончательное решение — лишать степени или нет — принимает Минобрнауки. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что Минобрнауки в ближайшее время подготовит приказ на основании решения ВАК.

Мединский поблагодарил президиум ВАК за объективное рассмотрение его работы и за то, что ему дали высказаться, передает агентство. «Некоторые замечания членов президиума ВАК имели очень взвешенный, содержательный характер, и будут мной учтены в дальнейшей работе», — подчеркнул министр.

По мнению Заякина, эта рекомендация ВАК — оставить министру степень — «ничтожна». «Они нарушили пункт 20 о порядке работы ВАК, который говорит о том, что в обязательном порядке должна быть создана комиссия на паритетных основах из членов экспертного совета и президиума, если рекомендация ВАК разошлась с рекомендацией экспертного совета. По формальным причинам, это решение ВАК ничтожно», — считает он. Он добавил, что о создании комиссии должны были объявить сразу же после голосования, однако этого сделано не было.

Мединский присутствовал на президиуме ВАК. Ранее его не было ни на заседаниях диссертационных советов, где обсуждалась его диссертация, ни на заседании экспертного совета ВАК, который рекомендовал лишить его степени, причем такое решение было вынесено впервые с формулировкой «за ненаучность работы». Вместо министра были его представители.

Экспертный совет — высшая профессиональная инстанция. В состав Экспертного совета по истории входят только историки. В состав президиума ВАК входят ученые из разных областей науки. Обычно президиум ВАК соглашается с выводами экспертной комиссии.

16 октября «Новая газета» поговорила с историками, указанными в автореферате министра как его официальные оппоненты, а также с членами экспертного совета по истории предыдущего созыва, который должен был утверждать защиту диссертации Мединского. Первые заявили, что не были оппонентами, вторые — что совет не утверждал работу.

После этого представители Мединского заявили, что автореферат с этими оппонентами является «черновым», а защита диссертации проходила с другими людьми. Они опубликовали якобы «настоящий» автореферат, заявив, что в Рособрнадзор и библиотеки ушел не тот вариант по «технической ошибке секретаря».

При этом на сайтах ВАК и Российского государственного социального университета (РГСУ), где проходила защита, опубликованы авторефераты именно с теми оппонентами, которых опросила «Новая». По мнению Заякина, уже то, что в Рособрнадзор и библиотеки отправили экземпляр автореферата с одними оппонентами, а сама защита проходила с другими, делает ее недействительной.

Кроме этого, опрошенные «Новой» историки указаны как оппоненты и в экземпляре, который хранится в Российской государственной библиотеке (РГБ). «Новая» публиковала его копию, заверенную секретарем библиотеки.

РГБ несет государственную функцию получателя экземпляра печатной продукции. Согласно правовой позиции Тверского суда по делу «Пешков против Заякина и Пархоменко», именно экземпляр РГБ следует считать истинным экземпляром.

За два дня до заседания президиума, 18 октября, из его состава исключили одного из защитников Мединского Николая Аристера. Ранее его обвиняли в давлении на диссертационный совет при рассмотрении работы министра.

Вечером 18 октября научный руководитель Государственного архива, член ВАК, историк Сергей Мироненко решил проверить, какие оппоненты указаны в автореферате Мединского, и запросил диссертационное дело в Минобрнауки, но ему отказались выдать документы.