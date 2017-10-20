Москалькова запросила у СК материалы по делу омича, рассказавшего о преследовании геев в Чечне

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова взяла на контроль ситуацию с преследованием геев в Чечне после заявления пережившего пытки героя публикации «Новой газеты» Максима Лапунова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока идет процесс. Он у меня на контроле», — заявила Москалькова, отметив, что она получила по этому инциденту дополнительные материалы и сейчас изучает их.

Омбудсмен добавила, что запросила у СК данные о проведенных экспертизах по этому делу.

«Я считаю, что для него должны быть созданы все условия, чтобы можно было собрать доказательную базу и определить, если было совершено правонарушение, то соответственно привлекать [к ответственности] тех, кто его совершил. Если он не прав, то должны быть веские аргументы», — сказала Москалькова.

Омбудсмен также добавила, что не получала обращений от других людей по вопросу о преследовании геев в Чечне.

Отметим, что Максим Лапунов — первый открыто назвавший свои имя и фамилию заявитель по делу о преследовании геев в Чечне. Ранее он подал заявление в Следственный комитет о пытках в одной из так называемых «секретных тюрем» для геев на территории Чечни.

Общественное расследование по факту задержания Максима Лапунов в течение трех месяцев проводил «Комитет против пыток». 29 августа Лапунова представили уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой. На встрече омбудсмен также ознакомилась с заявлением на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. 22 сентября Москалькова передала его в СК.

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Напомним, в апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже «Новая» рассказала о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года и опубликовала список пропавших, которые могли стать жертвами внесудебных расправ.

Власти Чечни неоднократно называли публикации «Новой газеты» клеветой. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией».