Новосибирского экс-губернатора приговорили к трем годам условно

Новосибирского экс-губернатора Василия Юрченко приговорили к трем годам условно за превышение полномочий, сообщает РИА Новости.

Накануне Центральный районный суд Новосибирска признал его виновным в превышении полномочий.

Сам Юрченко говорил, что дело против него сфабриковано, а сам он невиновен.

В 2014 году Василия Юрченко уволили с должности губернатора в связи «с утратой доверия». В том же году против него было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.

Юрченко обвиняли в том, что он воспользовался своей должностью и отменил аукцион по приобретению земельного участка в центре города, а затем продал его фирме ООО «Тактика» по заниженной цене.

В отношении Юрченко расследовалось еще одно дело. Оно было прекращено за отсутствием состава преступления. Чиновника обвиняли в том, что он перевел земельный участок, который был в государственной собственности, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.