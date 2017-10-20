Новая газета

Роспотребнадзор на полгода продлил запрет на продажу «Боярышника»

Общество

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова постановила продлить на 180 суток запрет на розничную продажу в России спиртосодержащей непищевой продукции. Об этом сообщается в постановлении, которое было опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу.

Под запрет попадает продукция с содержанием этилового спирта «более 28% объема готовой продукции», говорится в документе.

Решение о продлении запрета принято в связи со «случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией».

Напомним, запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей ввели в декабре 2016 года на 30 суток. Это произошло после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области.

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Затем действие запрета было продлено еще на 60 суток — до середины апреля, а в конце марта Попова сообщала, что он будет продлен еще на 90 дней. Срок действия ограничения истёк 9 октября. 

Теги:
запреты, роспотребнадзор, алкоголь
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