Организатор «Марша за федерализацию Кубани» Полюдова вышла на свободу

Кубанская активистка Дарья Полюдова, осужденная за призывы к сепаратизму и экстремизму, вышла на свободу после полутора лет в колонии-поселении. Об этом в твиттере сообщил глава международной правозащитной организации и член Совета по правам человека Павел Чиков.

Как сообщает издание «Грани.ру», у ворот «колонии-поселения №10» Краснодарского края активистку встретили ее мать Татьяна Полюдова и несколько краснодарских гражданских активистов. Полюдова заявила, что намерена продолжить свою активистскую деятельность.

Как пишут «Грани.ру», в последние месяцы в колонии Полюдова якобы подвергалась давлению со стороны администрации учреждения и других осужденных. По данным «ОВД-Инфо», кубанская активистка Дарья Полюдова последние две недели пребывания в колонии не выходила на связь.

Напомним, в 2016 году Октябрьский районный суд Краснодара приговорил кубанскую активистку Дарью Полюдову к двум годам лишения свободы в колонии-поселении по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности России (УК РФ 280.1) и экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

Уголовное дело против Полюдовой было возбуждено в августе 2014 года, после того, как она организовала «Марш за федерализацию Кубани». Поводом для уголовного преследования стали также выступления Полюдовой против войны с Украиной, в частности, опубликованное в соцсетях обращение к Украине и международному сообществу от лица этнических украинцев о гонениях на Кубани.