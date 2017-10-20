Госдума разрешила приставам задерживать за долги по алиментам без полиции

Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешает сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) самостоятельно задерживать должников по уплате алиментов и доставлять их в органы службы судебных приставов без участия МВД. Об этом сообщается в твиттере парламента.

«Принятие законопроекта позволит снять с органов внутренних дел функцию по обеспечению доставления и административного задержания лиц, в отношении которых ФССП ведется производство по делам об административных правонарушениях»,— говорится в пояснительной записке закона.

Авторы закона указывают, что в 2016 году начала действовать статья 5.35.1КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

С момента вступления этой нормы правоохранительные органы возбудили более 10 тысяч подобных административных дел. За это время должники заплатили 34 миллиона рублей по этой статье. Общая же сумма задолженности россиян по уплате алиментов на конец 2016 года составила более 100 миллиардов рублей.

Андрей Дубровский