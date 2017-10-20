Мединский пообещал издать избраные места своей диссертации

Министр культуры России Владимир Мединский заявил о планах издать избранные места из своей диссертации, снабдив текст комментариями, передает РИА Новости.

«Теперь, если будет время и возможность, [хотелось бы] издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно с комментариями для более популярного прочтения», — сказал он.

Министр выразил надежду, что издание найдет своего читателя.

Такое заявление Мединский сделал после того, как президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал министерству образования и науки не лишать его ученой степени.

Таким образом президиум не поддержал позицию экспертного совета ВАК по истории, который рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук, заявив, что его работа «ненаучна».

В пресс-службе Минобрнауки уже заявили, что готовится приказ об отказе лишать Мединского докторской степени.