Генпрокуратура попросила суд передать имущество полковника Захарченко государству

Никулинский суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры о передаче государству имущества бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Иск зарегистрирован 19 октября. Дата рассмотрения пока не назначена», — уточнили в суде.

Речь идет о передаче 27 объектов недвижимости, четырех автомобилей и денежных средств в рублях и иностранной валюте на общую сумму около 9 млрд рублей.

Адвокат Захарченко заявил, что считает требование Генпрокуратуры незаконным, подчеркнув, что его подзащитный не владеет указанным имуществом.

Напомним, полковника Захарченко задержали в сентябре 2016 года. Его обвиняют в получении взятки в размере семи миллионов рублей, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия за то, что он якобы предупредил сестру финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой Ларису о предстоящих обысках.

При обыске в квартире сестры Захарченко обнаружили более 8,5 миллиардов рублей в иностранной валюте. Полковник свою вину отрицает.

Позднее Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток. В его отношении возбудили еще одно уголовное дело, которое было объединено с основным.