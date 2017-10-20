В столичную мэрию подали заявку на проведение «Русского марша»

Организация «Новая оппозиция» подала в мэрию Москвы заявку на проведения акции националистов «Русский марш» в День народного единства 4 ноября. Об этом сообщается на странице движения «ВКонтакте».

В инициативную группу организаторов шествия и митинга помимо «Новой оппозиции» входит националистическая организация «Новая правая альтернатива», возглавляемая Юрием Горским.

В своем уведомлении организаторы указали «традиционный» маршрут от улицы Перерва до памятника Солдату Отечества в Люблино.

Сам инициатор «Русских маршей» Юрий Горский подозревается в России в публичных призывах к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК РФ). В июле Мещанский суд отправил его под домашний арест. Позднее активист попросил Литву о политическом убежище.

Причиной уголовного преследования активиста стало первомайское шествие националистов на Октябрьском поле в Москве, организатором которого он был.