В Кремле заявили о давлении США на МОК для недопуска России на Олимпиаду
Американские «государственные инстанции» оказывают давление на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы он не допустил Россию до участия на Олимпиаде. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, давление оказывается «в том числе и посредством общественных организаций и неправительственных организаций». Однако о каких именно организациях идет речь, пресс-секретарь не уточнил.
О том, что США пытается надавить на МОК, ранее утверждал президент России Владимир Путин. глава государства заявил, что комитет зависит от ТВ-каналов, рекламодателей и спонсоров. «А этим спонсорам, в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций», — сказал Путин.
«Мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом», — заявил президент. Он также добавил, что к самому МОК у России претензий нет, «там очень порядочные люди, деловые».
Глава государства считает, что членов МОК заставляют сделать выбор: либо устранить Россию от Олимпиады, либо обязать выступить страну под нейтральным флагом. По мнению Путина, оба варианта унижают страну.
«Если кто-то думает, что таким образом они повлияют на ход предвыборной кампании в России весной следующего года, то они глубоко заблуждаются», — сказал президент.
Напомним, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На соревнованиях будут разыграны 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта. На Паралимпийских играх, которые состоятся с 9 по 18 марта, будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.
Максим Прошкин