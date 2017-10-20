Распыливший перцовый газ на акции 12 июня в Москве школьник признал вину

17-летний школьник Михаил Галяшкин, обвиняемый в использовании перцового баллона против сотрудника Росгвардии во время антикоррупционного митинга в центре Москвы, признал вину. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

По словам защитника, Галяшкин во время судебного заседания признал вину в том, что распылил газ в лицо сотруднику Росгвардии, отметив, что его действия были «рефлекторными». Подросток заявил, что таким образом, он пытался защитить себя и других граждан.

По данным источника «Новой газеты», на теле Галяшкина были обнаружены повреждения. По этому факту Следственный комитет проводит проверку о применении насилия в отношении подростка, которая может стать причиной возбуждения уголовного дела, отмечает собеседник.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу выпускника школы Михаила Галяшкина и передала дело в Тверской суд Москвы.

Подростка обвиняют в использовании перцового баллона против бойца Росгвардии (часть 1 статьи 318 УК, применение насилия в отношении представителя власти) во время антикоррупционного митинга, организованного сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального на Тверской улице в Москве. Как утверждает следствие, школьник причинил бойцу Росгвардии химический ожог глаз.

Галяшкина задержали после акции 12 июня в Москве. В июне его отправили под домашний арест. Защита настаивала на избрании в виде меры пресечения подписки о невыезде.

Напомним, 12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. В некоторых городах акции были несогласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.